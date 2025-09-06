قال رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني الدكتور محمد أبو سمرة، إن الشعب الفلسطيني يرفض التهجير، معلقًا: "لن نرحل، ولن ننزح، ولن نقبل بأي تصفية لقضيتنا"، على الرغم من حرب الإبادة المستمرة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية على برنامج "الساعة 6 مع الإعلامية عزة مصطفى"، أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم تدمير أكثر من 80% من مباني قطاع غزة وبنيته التحتية، ووجود نصف مليون مواطن بين شهيد وجريح على مدار الـ700 يوم الماضية منذ السابع من أكتوبر 2023.



ووصف ما يحدث بـ"المقتلة الكبرى"، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني رغم هذه الظروف متمسك بحقوقه، ومنها وقف الإبادة، بالإضافة إلى حق العودة وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.



وأشار إلى دور القيادة المصرية الداعم لفلسطين، فالموقف المصري الحاسم يمثل جدار حماية للفلسطينيين وللأمة العربية والإسلامية، لافتًا إلى أن القيادة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي يكررون الموقف ذاته دائمًا: "لا تهجير للفلسطينيين، لا قسرًا ولا طوعًا".



وأكد أن الشعب الفلسطيني يواجه نفس الممارسات التعسفية منذ قرن، ما جعل خيار الصمود والبقاء هو الخيار الوحيد، مضيفًا: "الشعب الفلسطيني قدم كل التضحيات الممكنة للحفاظ على أرضه ووطنه وحقوقه وقضيته العادلة".

ودعا إلى وقف عاجل وفوري للمقتلة المستمرة في القطاع، موضحًا أنهم يثقون بالمفاوضات المصرية ويعتبرونها الدولة الأكثر حرصًا على مصلحتهم، قائلاً: "حرص مصر على القضية الفلسطينية لا يقل عن حرص الفلسطينيين أنفسهم".