أعرب جينارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن أسفه لما يشهده المدنيون في مناطق النزاع، وذلك تعليقًا على المواجهة المرتقبة بين منتخب بلاده ونظيره الإسرائيلي في تصفيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبين ليس لهم أي سلطة في تحديد هوية المنتخبات المشاركة.

وقال جاتوزو خلال المؤتمر الصحفي عقب فوز إيطاليا على إستونيا برباعية نظيفة: "نحن فقط غير محظوظين بوجود إسرائيل في مجموعتنا، ولكن ليس هناك الكثير مما يمكننا فعله حيال ذلك. ما نراه مؤلم، هذا ما أستطيع قوله."

وأضاف: "أنا رجل أؤمن بالسلام. ما يحدث للمدنيين، خاصة الأطفال، في مناطق النزاع أمر مؤلم للغاية. لا يمكننا تجاهل الجانب الإنساني، حتى ونحن نمارس كرة القدم."

وأوضح مدرب الآتزوري أن التعامل مع هذه الظروف يتم باحترافية: "نحن كجهاز فني ولاعبين نركز فقط على كرة القدم، ولا نملك أي سلطة على تحديد المنتخبات في المجموعات. وجود إسرائيل معنا في المجموعة ليس خيارًا لنا، لكنه واقع."

ويلتقي منتخب إيطاليا مع إسرائيل في الجولة المقبلة من التصفيات في ظل مطالبات باستبعادها من المشاركة في البطولات بسبب الحرب على غزة.