وزير الدفاع السعودي: هجمات إسرائيل على الدوحة عمل إجرامي وانتهاك للقوانين الدولية

وصف وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاربعاء، العدوان الإسرائيلي السافر على دولة قطر بانه "عمل إجرامي، وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية".

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن " وزير الدفاع السعودي أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني أكد خلاله "وقوف المملكة التام مع دولة قطر الشقيقة وإدانتها للهجوم الإسرائيلي السافر على دولة قطر الشقيقة، الذي يعد عملًا إجراميًا، وانتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية" وفقا لـ"واس"

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاولت، أمس الثلاثاء اغتيال القادة السياسيين لحركة حماس في غارة جوية على قطر، موسعة بذلك نطاق عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط، في هجوم وصفته واشنطن بأنه أحادي الجانب لا يخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية.