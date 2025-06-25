خالد البلشي يشكر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لجهوده لحل أزمة الصحفيين المؤقتين

- حملة تدوين وتوقيعات وتشكيل وفد من مجلس النقابة ونواب.. تحركات لحل أزمة المؤقتين بالصحف القومية

وجه نقيب الصحفيين خالد البلشي الشكر لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة، المهندس عبد الصادق الشوربجي، على جهوده في حل أزمة الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية.

جاء ذلك، خلال اجتماع عُقد اليوم، بنقابة الصحفيين، بحضور نقيب الصحفيين، وأعضاء من مجلس النقابة، لمناقشة تطورات أوضاع الصحفيين المؤقتين ومطالبهم المستمرة بإيجاد حل جذري.

وأكد البلشي، أن الشوربجى سارع بفتح ملف تعيين المؤقتين في المؤسسات القومية، وتحرك بشكل سريع، لتصحيح الأوضاع المتعلقة بإعداد من سيتم تعيينهم، موضحا: الشوربجي أحدث حراكا في الأزمة بإرساله مطالبات واتخاذ خطوات، معتبرا أن الخطوة القادمة تقع على عاتق وزارة المالية.

وذكر البلشي أن المهندس عبد الصادق قال إنه على استعداد لتحمل تكلفة تعيين المؤقتين في الصحف القومية، وأن النقابة تفاوضت مع وزارة المالية بشأن التعيين.

وأضاف نقيب الصحفيين، أنه من التحركات المطروحة لحل أزمة الصحفيين المؤقتين، هو تشكيل وفد من مجلس النقابة، يتضمن عددا من النواب الصحفيين لحل الأزمة، مؤكدا أن النقابة جزء من أي تحرك سيقوم به الصحفيون المؤقتون.

وأوضح أن عدد من تقدم للاختبارات من المؤقتين بكل المؤسسات الصحفية القومية، لخوض اختبارات التعيين نحو 600 ، مشيرا إلى أنه قد يصل عددهم إلى 900 شخض بالتظلمات.

ولفت نقيب الصحفيين، خلال الاجتماع، إلى تلقي نقابة الصحفيين، ظهر الأربعاء، إخطار بأن مجلس الوزراء أرسل خطابا لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجى، يفيد بأن المجلس استقبل طلبا من نقابة الصحفيين بتعيين 80 صحفيا من المؤقتين في الصحف القومية كدفعة أولى.

في سياق متصل، ناقش الصحفيون المؤقتون خيارات التصعيد خلال الأسبوع المقبل، بينهان تنظيم وقفة احتجاجية الاثنين المقبل، وإطلاق حملة توقيعات من أعضاء الجمعية العمومية والنواب الصحفيين، وحملة تدوين الأحد المقبل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تشكيل وفد من أعضاء نقابة الصحفيين للتوجه إلى الهيئة الوطنية للصحافة، الأربعاء القادم؛ لتسليط الضوء على أزمتهم، والمطالبة بآلية واضحة وشفافة لتقنين أوضاعهم وضمان حقوقهم.

إلى هذا، نظم عشرات من الصحفيين المؤقتين قفة احتجاحية صامتة، مساء اليوم، أمام النقابة، للمطالبة بحقهم في التعيين.

وشارك في الوقفة بعض أعضاء مجلس النقابة، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين.