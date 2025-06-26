 بعد إعلان  رحيله.. ماذا قدم المثلوثي في 153 مباراة بقميص الزمالك؟ - بوابة الشروق
الخميس 26 يونيو 2025 4:22 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمعارك إسرائيل مع إيران؟

النتـائـج تصويت

بعد إعلان  رحيله.. ماذا قدم المثلوثي في 153 مباراة بقميص الزمالك؟

أمير نبيل
نشر في: الخميس 26 يونيو 2025 - 3:16 ص | آخر تحديث: الخميس 26 يونيو 2025 - 3:16 ص

أنهى التونسي حمزة المثلوثي مدافع الزمالك رحلته مع الفريق الأبيض، بانتهاء عقده مع النادي مؤخرا.

وأعلن المثلوثي عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، انتهاء مشواره مع الزمالك بنهاية عقده الذي ينتهي الشهر الحالي.

وانضم المثلوثي إلى الزمالك قادماً من الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر قبل نحو 5 سنوات، حقق خلالها عدة ألقاب محلية وقارية.

ولعب المثلوثي 153 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 6 أخرى في 12420 دقيقة لعب.

وجاءت أغلب أهداف المدافع التونسي على مستوى بطولة الكونفدرالية الأفريقية حيث سجل 3 أهداف بالقميص الأبيض، أبرزها هدف تأهل الفريق إلى دور المجموعات بالنسبة قبل الماضية على حساب أرتا سولار الجيبوتي، علماً بأن الزمالك حقق اللقب في نهاية المشوار.

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك