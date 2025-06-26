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أنهى التونسي حمزة المثلوثي مدافع الزمالك رحلته مع الفريق الأبيض، بانتهاء عقده مع النادي مؤخرا.

وأعلن المثلوثي عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، انتهاء مشواره مع الزمالك بنهاية عقده الذي ينتهي الشهر الحالي.

وانضم المثلوثي إلى الزمالك قادماً من الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر قبل نحو 5 سنوات، حقق خلالها عدة ألقاب محلية وقارية.

ولعب المثلوثي 153 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 6 أخرى في 12420 دقيقة لعب.

وجاءت أغلب أهداف المدافع التونسي على مستوى بطولة الكونفدرالية الأفريقية حيث سجل 3 أهداف بالقميص الأبيض، أبرزها هدف تأهل الفريق إلى دور المجموعات بالنسبة قبل الماضية على حساب أرتا سولار الجيبوتي، علماً بأن الزمالك حقق اللقب في نهاية المشوار.