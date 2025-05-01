سابالينكا: خضت معركة ضد كوستيوك

أكدت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميا، أن مباراة الدور ربع النهائي لبطولة مدريد المفتوحة للتنس، ذات الألف نقطة، التي فازت بها أمام الأوكرانية مارتا كوستيوك بواقع مجموعتين دون رد كانت بمثابة "معركة" نظرا لطريقة لعب منافستها وأيضا الأمطار التي تسببت في توقف المباراة لبضعة دقائق.

واحتاجت سابالينكا لساعتين و38 دقيقة للفوز على كوستيوك بنتيجة 7-6 (7-4) و7-6 (9-7) في مباراة ملحمية.

وقالت البيلاروسية خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "لقد كانت معركة. أنا سعيدة بالفوز وفخورة للغاية بالطريقة التي أتعامل بها مع عواطفي".

وتابعت: "الظروف كانت قاسية للغاية في الحقيقة. كنت أحاول فقط البقاء في اللعب والمنافسة وكنت أقاتل على كل نقطة".

وأوضحت ساباينكا أنه عندما بدأت تمطر "اعتقدت أنه بإمكاني السيطرة على الأمر بشكل جيد" لكن وقت اللعب "كانت كل المياه تدخل في عيني وكان من المستحيل لعب الإرسال".

وأضافت: "ارتكبت خطأ مزدوجا. لم أود أن يستمر الأمر هكذا ولذا أوقفت اللعب".

وفي نفس الوقت أقرت سابالينكا بأن منافستها كانت قريبة للغاية من الفوز في المجموعتين أيضا.