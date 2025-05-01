تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، مساء غدا الجمعة، في برنامج "معكم" على قناة "ON"، الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، للاحتفال بمرور 155 سنة على تأسيس هذه المؤسسة العريقة.

يتحدث الدكتور أسامة طلعت خلال اللقاء عن رحلة دار الكتب منذ تأسيسها في عهد الخديوي إسماعيل عام 1870، بمبادرة من علي باشا مبارك، بهدف جمع المصاحف والمخطوطات النادرة وحفظها، لتصبح واحدة من أهم مراكز التراث الثقافي في العالم العربي.



يكشف طلعت عن أبرز الكنوز التي تحتفظ بها الدار، مثل نسخة مصحف عثمان الموقعة باسم محمد علي باشا، ومخطوطات علمية نادرة، بالإضافة إلى مجموعة ضخمة من البرديات الإسلامية والمسكوكات الأثرية، وأندر الدوريات والمخطوطات.