ارتفعت محفظة القروض الشخصية ببنك قطر الوطنى الأهلى بنهاية سبتمبر 2019 بحوالى 2.6 مليار جنيه لتصل إلى 19.1 مليار جنيه مقابل 16.5 مليار جنيه فى نهاى 2018.



وتراجعت استثمارات البنك بأذون الخزانة لتسجل 34.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، مقابل استثمارات بلغت 49.3 مليار جنيه بنهاية 2018، بتراجع قدره 14.8 مليار جنيه.



كشفت القوائم المالية المجمعة للبنك ارتفاع صافى ربح البنك خلال أول 9 أشهر من العام الجارى بنسبة 19.9 بالمائة، على أساس سنوى.



وأوضح البنك أنه سجل صافى ربح بلغ 6.45 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر مقابل 5.38 مليار جنيه أرباحا خلال نفس الفترة من العام الماضى (مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية).



وارتفع إجمالى ودائع العملاء بالبنك بنهاية سبتمبر بنسبة 2 بالمائة لتصل إلى 210.07 مليار جينه، مقابل 205.28 مليار جنيه بنهاية نفس الشهر من 2018.



كما نمت أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء بنهاية بسبتمبر بنسبة 9 بالمائة لتصل إلى نحو 149.84 مليار جنيه، مقابل 137.96 مليار جنيه بنهاية نفس الشهر من العام الماضى.

أظهرت قائمة المركز المالى للبنك فى نهاية سبتمبر 2019 أن قيمة الاستثمارات المالية للبنك بلغت 40.590 مليار جنيه مصرى، بزيادة قدرها 2% مقارنة بقيمة قدرها 39.853 فى نهاية ديسمبر 2018.



كما أظهرت ان صافى القروض والسلفيات وصلت إلى 149.839 مليار جنيه مصرى فى نهاية سبتمبر 2019 بزيادة قدرها 9% مقارنة بـ 137.965 مليار جنيه مصرى فى نهاية ديسمبر 2018، فى حين أن ودائع العملاء بلغت 210.072 مليار جنيه مصرى فى نهاية سبتمبر 2019 بزيادة قدرها 2% بالمقارنة بـ 205.285 مليار جنيه مصرى فى نهاية ديسمبر 2018.