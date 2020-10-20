 الطلائع يقترب من اتمام 5 صفقات جديدة.. ومفاوضات مع الأهلي لاستمرار حمدي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الطلائع يقترب من اتمام 5 صفقات جديدة.. ومفاوضات مع الأهلي لاستمرار حمدي

الشروق
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 10:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 10:50 ص

كشف عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش عن خططه في سوق الانتقالات، موضحا الانتهاء من ضم 5 صفقات جديدة لدعم صفوف الفريق.

وقال بسيوني عبر إذاعة أون سبورت اف ام :"تعاقدنا مع حسين السيد وعمرو مرعي وإبراهيم عادل وبصدد ضم 5 لاعبين آخرين".

وأكد المدير الفني للطلائع "الصفقات الجديدة يمكن الاستعانة بها في مباراة الكأس".

وأشار "عمار حمدي في طريقنا لتجديد استعارته بالاتفاق مع الأهلي، أما عمرو جمال وأحمد علاء إعارتهما ممتدة للموسم المقبل".

وتابع "تسلمت الفريق في ظروف صعبة جدا، كان يحتل المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة من 15 مباراة وسكن مرماه 22 هدفا، وتلقى 7 هزائم".

وأتم عبد الحميد بسيوني "اللاعبون كانوا في حالة نفسية صعبة، إلا أنني نجحت في تجاوز 8 أندية بجدول الترتيب، ولم نخسر في الدور الثاني سوى مرتين فقط أمام الإسماعيلي في الوقت بدل الضائع، والزمالك بعد عرض فني قوي أشاد به الجميع".


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