كوريا الجنوبية تتعهد بمواصلة تقديم الدعم المالي لإعادة بناء قوات الأمن الأفغانية

تعهدت كوريا الجنوبية بمواصلة مساهماتها على مدى السنوات الأربع المقبلة في صندوق متعدد الأطراف مصمم لمساعدة أفغانستان التي مزقتها الحرب من أجل إعادة بناء قوات الأمن.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية -في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء- أن "كيم يونج-تشيه، ممثل كوريا الجنوبية الخاص لأفغانستان وباكستان، تعهد بذلك خلال الاجتماع العام لمجلس إدارة الصندوق الائتماني للجيش الوطني الأفغاني، الذي تديره منظمة حلف شمال الأطلسي، والذي عُقد في بروكسل يوم الاثنين بالتوقيت المحلي".

وكانت كوريا الجنوبية من بين 28 دولة أعادت تأكيد التزامها بمواصلة دعم قوات الأمن الأفغانية حتى عام 2024، مشيدة ببدء المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان.

وفي اجتماع عقد يوم أمس الاثنين، شدد كيم أيضا على ضرورة تعديل الخطط التشغيلية للصندوق بالتوازي مع التقدم في محادثات السلام.

يذكر أنه تم إنشاء الصندوق في أواخر عام 2006 كقناة تمويلية متعددة الأطراف لتعزيز استدامة قوات الأمن الأفغانية من خلال توفير الدعم المختلف بما يشمل تركيب المعدات والتدريب والتعليم. ويراقب مجلس الإدارة تنفيذ المساهمات المالية، وتترأس سول مجلس الإدارة هذا العام ولمدة عام واحد.