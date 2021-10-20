ضبط 45 مخالفة تموينية في حملة على أسواق الحمام ومرسى مطروح

قال المهندس حسن الشيباني، مدير مديرية تموين مطروح، إن حملات تفتيشية على أسواق مدينتي مرسى مطروح والحمام أسفرت عن ضبط 45 مخالفة تموينية متنوعة.

وأوضح الشيباني أن المخالفات عبارة عن إنتاج خبز ناقص الوزن، بيع سلع بأزيد عن السعر المقرر، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل (مخابز بلدية)، عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، إدارة محل بدون ترخيص، عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، عدم إمساك سجلات التفتيش بالمخبز، عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد (محطة تموين سيارات ومستودع بوتاجاز )، تجميع دقيق بلدي مدعم بغرض البيع في السوق السوداء.

وتم تحرير محاضر للمخالفين في أقسام الشرطة المختصة، تمهيداً للعرض على النيابة العامة.