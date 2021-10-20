تقارير: غارة جديدة تستهدف عاصمة إقليم تيجراي الإثيوبي

أفادت مصادر في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا، عن تعرض مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم، لجولة ثانية من الغارات الجوية منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وذكر تلفزيون تيجراي، الخاضع لسيطرة "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، اليوم الأربعاء، أن غارة جديدة طالت وسط المدينة، ونشر لقطات تظهر عمود دخان.

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" صحة الأنباء عن الغارة الجديدة على ميكيلي، نقلا عن السلطات المحلية وشاهد وموظف إغاثي، مشيرة إلى أنه لم تتضح بعد ما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا.

ولم تعلق الحكومة الإثيوبية بعد على هذه الأنباء، وفقت لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكانت الحكومة الإثيوبية نفت ما أوردته وسائل إعلام محلية ودولية ومنظمات إغاثية من تقارير عن شنها ضربات جوية على ميكيلي الاثنين الماضي وخلفت عددا من القتلى.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار النزاع الذي اندلع قبل نحو عام بين الحكومة الإثيوبية المركزية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" التي تحكم إقليم تيجراي.