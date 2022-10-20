تعذر انتخاب رئيس لبناني جديد خلال الجلسة الثالثة لمجلس النواب

أسفرت الجلسة النيابية الثالثة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية في جلسة مجلس النواب اليوم الخميس، عن تعذر انتخاب رئيس لعدم حصول أي من المرشحين على النسبة الدستورية المقررة للفوز بالرئاسة في الجولة الأولى للانتخاب، حيث حصل النائب ميشال معوض على 42 صوتا فيما صوت 55 نائبا بورقة بيضاء بينما اقترع 22 نائبا لأسماء أخرى وعبارات.

وبمجرد انتهاء الجولة الأولى للاقتراع، غادر عدد من النواب قاعة المجلس مما أفقد الجولة الجلسة نصابها القانوني البالغ 86 عضوا، فقرر رئيس المجلس نبيه بري رفع الجلسة والدعوة لعقد جلسة رابعة يوم الاثنين المقبل.

وترأس رئيس المجلس نبيه بري جلسة الانتخاب الثالثة لرئيس الجمهورية وحضرها قرابة 119 نائبا وبدأت بتلاوة المواد الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وصلاحياته قبل أن تبدأ عملية الاقتراع.

وينص الدستور اللبناني على فوز المرشح الذي يحصل على اغلبية 86 صوتا من بين أصوات 128 عضوا بالمجلس في الجولة الأولى للانتخاب، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على هذا العدد، تجرى جولة ثانية يفوز فيها من يحصل على 65 صوتا.