شولتس: إعادة بناء أوكرانيا ستكون مهمة جيل

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، بأنه يرى أن "المجتمع الدولي المتحضر بأسره" مسؤول عن إعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء الحرب الروسية.

وقال شولتس، اليوم في بيان حكومي بالبرلمان الألماني "بوندستاج": "من يرى صور المدن والقرى التي تم تحريرها من روسيا، سيفهم: أن ذلك سيكون مهمة جيل، يتعين على المجتمع الدولي المتحضر بأسره حشد قواه لإتمامها".

وأكد المستشار الألماني أنه يتعين على الدول حشد قواها والتفكير اليوم في الطريقة التي يمكن من خلالها دعم أوكرانيا في إعادة البناء، وقال: "الخبر السار هو أن الاحتياج المالي لكييف حتى نهاية العام مغطى بشكل عملي"، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع "جي7" يقومان بدور أساسي في ذلك.

وإلى جانب ذلك أعلن المستشار الألماني أن بلاده سوف تدرب سرايا أوكرانية كاملة تضم ما يصل إلى خمسة آلاف جندي، وذلك حتى الربيع القادم، وقال شولتس اليوم: "نؤكد بذلك استعدادنا للمشاركة بشكل دائم في بناء قوات أوكرانية قوية – يد بيد مع شركائنا".

وأشار شولتس إلى اتفاق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي على مهمة تدريب جديدة لنحو 15 ألف جندي أوكراني، وقال إن أحد كلا المقرين الرئيسيين لهذه المهمة سيكون في ألمانيا، ودعا شولتس لتكثيف التنسيق الأوروبي والدولي في الدعم العسكري لأوكرانيا.