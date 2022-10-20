مستشارة السفارة الأمريكية: تعاون واسع بين صُناع الأفلام الأمريكية ومهرجان القاهرة السينمائي

نأمل حضور كبير من المصريين للتفاعل مع صانعي الأفلام الأمريكيين





أعربت لورين لوفليس، مستشارة الشئون العامة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، عن سعادتها لمشاركة السفارة الأمريكية مرة أخري مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دعم صناعة السينما، خلال لقاء صحفي على هامش المؤتمر السنوي لمهرجان القاهرة، والمقرر إقامة دورته الـ 44 خلال الفترة من 13 وحتى 22 نوفمبر المقبل، ويشارك فيها نحو 97 فيلما، من 52 دولة.

يأتي التعاون بين السفارة الأمريكية بالقاهرة ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، من خلال منظمة الأفلام الشهيرة في لوس أنجلوس "فيلم إندبندنت – Film Independent"، التي تدعم المهرجان ببرامج وورش عمل يقودها صانعو أفلام أمريكيون.

من جانبها صرحت لورين لوفليس: " أُهنيء مهرجان القاهرة والنجم حسين فهمي والمخرج أمير رمسيس، وسعيدة للغاية لتواجد الموهوبة ريم العدل هذا العام، ونسعد بالشراكة مرة أخري مع مهرجان القاهرة السينمائي، ومتشوقون لوجود فيلم المخرج العالمي ستيفن سبيلبرج في الافتتاحية، إلى جانب فيلم للمخرج جيمس إيفوري".

وتابعت "لوفليس": "نسعد بمشاركتنا مع مؤسسة فيلم إندبندنت، وهي منظمة غير ربحية، عملت مع العديد من الفنانين وصناع الأفلام، وكان من بينهم فنانين مصريين، وسنقوم بإحضار صناع الأفلام هولي موريس ومايكل كوفنات للمشاركة في حلقات نقاشية في أيام القاهرة لصناعة السينما، وسيتحدثون على وجه الخصوص عن البيئة وصناعة اأمريكيون

وفي إطار دعم صناعة السينما، يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، ثلاثة أفلام أمريكية، تليها حلقات نقاش مع صانعي الأفلام الأمريكيين حول تأثير تغير المناخ على المجتمعات المحلية، تزامنا مع استضافة مصر لقمة المناخ.

ومن صناع الأفلام الأمريكيين الذين سيتم استضافتهم في حلقات النقاش المخرجة والمنتجة والكاتبة هولي موريس، الحائزة على العديد من الجوائز والمنح من شركات السينما الأمريكية المتميزة مثل National Endowment for the Arts و San Francisco Film Society وغيرهم.

كما سيحضر حلقات النقاش أيضا مايكل كوفنات وهو المنتج التنفيذي السابق في قناة ناشيونال جيوجرافيك، الذي أشرف على الأفلام الوثائقية والمسلسلات العالمية مثل StarTalk مع Neil deGrasse Tyson وBrain Games، وتم ترشيحه ثلاث مرات لجائزة إيمي وفاز بجائزة إيمي لمرة واحدة.

وأضافت: "سعدت بوجودي هنا العام الماضي وقابلت العديد من الشخصيات الرائعة من جميع أنحاء العالم، إنني أعلم كم يحب الأمريكيين المجيء إلى مصر حيث يلاقون الترحيب الحار على المستوى العام وعلى مستوى الفنانين الأمريكيين أيضا".

كما سلطت الضوء على المهام التي تقوم بها السفارة لدعم صناعة السينما في مصر " قدمت لتوي من اجتماع مع مؤسسة فولبرايت وقد سعدت بكم المنح التعليمية التي يقدمونها لدراسة السينما، بالإضافة إلى هذا فنحن نقدم منح دراسية وبرامج تبادل في مجال الفن".

وتابعت: "نتطلع للمشاركة قريبا في مهرجان القاهرة لموسيقى الجاز، كما نقوم بعمل مشروع سينمائي مع المخرجة ماريان خوري، بالإضافة إلى تجهيز برنامج جديد يسمى "السينما في كل مكان" حيث نقوم بإحضار شاشات سينما في أماكن متعددة في مصر، والتي ليس متاح لديها رؤية الأفلام العالمية. فمصر ليست فقط أم الدنيا، بل هي رائدة في مجال صناعة السينما أيضا".

وعن الإنجازات التي تسعى السفارة الأمريكية بالقاهرة لتحقيقها هذا العام من خلال المهرجان، قالت "لافليس": "نسعى دائما للوصول إلى أفضل النتائج، ونأمل أن يأتي عدد كبير من المصريين للتفاعل مع صانعي الأفلام الأمريكيين، ومشاهدة الأفلام الملهمة مثل فيلم الافتتاح للعالمي ستيفن سبيلبرج، ونتمنى أن نرى صناعة السينما في ازدهار دائم، وهذا الأمر الذي نرغب فيه دائمًا من خلال دعم أيام صناعة السينما في القاهرة؛ للتركيز على تلك المحادثات حول صناعة الأفلام وأهداف المصريين ومستقبل الشباب".

يشارك كل من هولي موريس ومايكل كوفنات في "أيام القاهرة لصناعة السينما"، في حلقة نقاش حول صناعة الأفلام الصديقة للبيئة في، ويدير المصور السينمائي الأمريكي إيرفين ليو ورشة عمل لمدة خمسة أيام مع 15 مشاركًا مصريًا حول فن سرد القصص من منظور سينمائي، كما ستشمل ورشة العمل مناقشات حول دور التصوير السينمائي في إلقاء الضوء على القضايا الاجتماعية مثل التنوع والاندماج.

ومن المقرر أن تقوم شركة فيلم إندبندنت بدعم من السفارة الأمريكية في القاهرة بتكريم أثنين من الفائزين، في مجال الأفلام الروائية والوثائقية، في ملتقى القاهرة السينمائي بالمهرجان، من خلال تقديم مشاورات إرشادية افتراضية مع صناع الأفلام الأمريكية لمساعدتهم على تحسين مشاريعهم وإنجازها.