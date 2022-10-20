واشنطن: لدينا أدلة كثيرة على استخدام روسيا مسيرات إيرانية في أوكرانيا

أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن لديها "الكثير من الأدلة" على استخدام روسيا مسيرات حربية إيرانية في أوكرانيا، مشددة على أن هذه الأدلة دامغة حتى وإن واصلت طهران "الكذب والنفي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان له الأربعاء "لن نتردد في فرض عقوبات وغيرها من الإجراءات المناسبة ضد كل الضالعين في هذه العمليات لنقل" المسيرات من إيران إلى روسيا.

يأتي ذلك بعد جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي الأربعاء حول مزاعم توريد إيران مسيرات حربية إلى روسيا، ووصف نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي الاتهامات الغربية لإيران بهذا ألشأن "تضليلا جديدا"، مضيفا أن مجلس الأمن الدولي لا يمتلك الصلاحيات للتحقيق في مثل هذه الاتهامات.

لكن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل قال إن "تزويد إيران روسيا بهذه الأنواع المحددة من الطائرات بدون طيار يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وهي مسألة تخص مجلس الأمن الدولي".

من جانبه، سخف السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الاتهامات الموجهة لبلاده بتزويد روسيا بمسيرات عسكرية، معتبرا إياها "مزاعم لا أساس لها ولا جوهر"، وجدد التأكيد على أن طهران تريد "تسوية سلمية" للنزاع في أوكرانيا.

وحسب مصدر دبلوماسي فرنسي، فإن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الجمعة، بناء على طلب فرنسا والمكسيك، اجتماعا علنيا حول حماية المدنيين، لبحث موضوع "الضربات العشوائية ضد المدنيين" في أوكرانيا والتي قد ترقى إلى "جرائم حرب".

المصدر: أ ف ب