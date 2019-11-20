أمريكا ترى في إطلاق سراح رهينتين أملا في إحلال سلام أوسع بأفغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

الأمريكي كيفن كينج والأسترالي تيموثي ويكس الرهينتان لدى حركة طالبان الأفغانية في صورة من تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي. صورة من أرشيف رويترز. (صورة لرويترز ويتم توزيعها كما تلقتها كخدمة لعملائها. هذه الصورة للأغراض التحريرية فقط. ليست للبيع ولا يسمح باستخدامها في حملات تسويقية أو إعلانية).

رحبت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء بإطلاق سراح أمريكي وأسترالي كانا محتجزين لدى حركة طالبان‭‭‭ ‬‬‬الأفغانية وقالت إن هذه الخطوة وتراجع أعمال العنف في الآونة الأخيرة وتطورات أخرى أعطتها أملا في إمكان نجاح محادثات السلام الأفغانية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان بشأن إطلاق سراح الأمريكي كيفن كينج والأسترالي تيموثي ويكس اللذين خطفا في أغسطس آب عام 2016 إن ”طالبان أشارت إلى أن إطلاق سراح الاستاذين الجامعيين يمثل لفتة على حسن النية ترحب بها الولايات المتحدة.

”نعتبر هذه التطورات مؤشرات تبعث على التفاؤل بأن الحرب الأفغانية المروعة والمكلفة والتي استمرت 40 عاما قد تنتهي بسرعة من خلال تسوية سياسية“.

وقالت أسرة ويكس في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني ونشرته وزارة الخارجية الأسترالية ”أسرتنا في غاية السعادة للإفراج عن تيم بعد أكثر من ثلاثة أعوام في الأسر“.