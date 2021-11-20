غلق مؤقت لطريق مصر- الفيوم بسبب عاصفة ترابية صاحبها أمطار

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تعرضت محافظة الفيوم مساء اليوم السبت لعاصفة ترابية صاحبها سقوط أمطار متوسطة في مناطق متفرقة من أنحاء المحافظة ورياح باردة محملة بالأتربة، مما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى عن العديد من المناطق بالمحافظة وغلق مؤقت لطريق مصر الفيوم.

وتسببت العاصفة الترابية في انخفاض مستوى الرؤية على الطرق الصحراوية والزراعية بسبب الأتربة العالقة في الهواء وانخفاض الرؤية.

كما تسببت قوة الرياح في سقوط أعمدة الإنارة بطريق مصر الفيوم، ورفعت مديرية الأمن والمحافظة وإدارة المرور درجة الاستعداد تحسباً لوقوع أي طوارئ.

كما تم إغلاق مؤقت لطريق مصر الفيوم بسبب انعدام الرؤية جراء العاصفة الترابية لمنع وقوع الحوادث، وذلك حتى انتهاء العاصفة وإعادة فتح الطريق مرة أخرى.