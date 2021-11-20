 الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار شديدة في الطقس على مستوى البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار شديدة في الطقس على مستوى البلاد


نشر في: السبت 20 نوفمبر 2021 - 9:03 ص | آخر تحديث: السبت 20 نوفمبر 2021 - 9:03 ص

الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار شديدة في الطقس على مستوى البلاد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار شديدة في الطقس على مستوى البلاد.

وأشارت إلى حدوث انخفاض محسوس في درجة الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

وحذرت من أن يزداد الإحساس بانخفاض الحرارة خلال ساعات الليل وفى الصباح الباكر ليسود طقس مائل للبرودة ليلا.

ونصحت الهيئة بارتداء الملابس الشتوية وخاصة في ساعات الليل وفي الصباح الباكر.

وكانت بعض المحافظات قد أعلنت منح المدارس والمعاهد والجامعات إجازة اليوم أو اليوم وغدا لظروف الطقس الصعبة.


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