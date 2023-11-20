 نائب رئيس اتحاد السلة: كنا نتمنى استمرار روي.. ورفض التواجد خلال البطولة العربية - بوابة الشروق
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نائب رئيس اتحاد السلة: كنا نتمنى استمرار روي.. ورفض التواجد خلال البطولة العربية

شريف أبوحمد
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 1:43 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 1:44 ص

قال عمرو مصيلحي نائب رئيس اتحاد السلة ، تمنينا استمرار روي رانا مع المنتخب الفترة المقبلة ، ولكن كان هناك بعض الأحداث التى تسببت في عدم استمرار.

وأضاف مصيلحي في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الاعلامي هاني حتحوت: " من أهم اسباب عدم استمراره مع المنتخب ان هناك بطولة عربية في نهاية ديسمبر والمدرب رفض التواجد في مصر خلال البطولة ، مشددا على أنه بالفعل تم الحديث معه حول تجديد التعاقد من وقت كأس العالم وكان لديه رغبة قوية في الاستمرار لكنه أصر على عدم التواجد في البطولة العربية ".

وتابع " ليس من المنطق تجديد عقد مدرب ولا يتواجد في البطولة العربية ولا تصفيات بطولة افريقيا، ويحضر فقط في شهر ٦ ، مدرب يحصل على مرتب لمدة عام دون التواجد في مصر ".

وأكمل " منتخب مصر لا يمتلك سوى لاعب محترف وحيد هو عاصم مرعي وباقي الفريق محليين ، وسيكون هناك تشكيل جديد ودماء جديدة بين اللاعبين الفترة القادمة ، خاصة وان اللاعبين لابد أن يكونو متواجدين مع المدرب وقت اطول ".


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