قال عمرو مصيلحي نائب رئيس اتحاد السلة ، تمنينا استمرار روي رانا مع المنتخب الفترة المقبلة ، ولكن كان هناك بعض الأحداث التى تسببت في عدم استمرار.

وأضاف مصيلحي في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الاعلامي هاني حتحوت: " من أهم اسباب عدم استمراره مع المنتخب ان هناك بطولة عربية في نهاية ديسمبر والمدرب رفض التواجد في مصر خلال البطولة ، مشددا على أنه بالفعل تم الحديث معه حول تجديد التعاقد من وقت كأس العالم وكان لديه رغبة قوية في الاستمرار لكنه أصر على عدم التواجد في البطولة العربية ".

وتابع " ليس من المنطق تجديد عقد مدرب ولا يتواجد في البطولة العربية ولا تصفيات بطولة افريقيا، ويحضر فقط في شهر ٦ ، مدرب يحصل على مرتب لمدة عام دون التواجد في مصر ".

وأكمل " منتخب مصر لا يمتلك سوى لاعب محترف وحيد هو عاصم مرعي وباقي الفريق محليين ، وسيكون هناك تشكيل جديد ودماء جديدة بين اللاعبين الفترة القادمة ، خاصة وان اللاعبين لابد أن يكونو متواجدين مع المدرب وقت اطول ".