رئيس كرواتيا يطالب باستقالة بوريل

دعا الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، اليوم الثلاثاء، إلى إقالة مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، ووصف قيادة الاتحاد الأوروبي بافتقارها للجودة.

ونقلت صحيفة "جوتارنجي" عن ميلانوفيتش في احتفال بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس المدرسة العسكرية الكرواتية في العاصمة زغرب: "هذا هو أكثر جيل يفتقر للموهبة من السياسيين الأوروبيين في التاريخ، هؤلاء هم أناس غير مدركين تمامًا لعواقب ما يفعلونه وما حدث من قبل".

وعزا ميلانوفيتش ذلك إلى أن جوزيف بوريل أرسل إلى وزير الخارجية الكرواتي جريش رادمان رسالة "فاضحة وقبيحة ومضللة" ردا على مطالب كرواتيا معاملتها على قدم المساواة، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وصوت البرلمان الكرواتي في 16 ديسمبر ضد مشاركة البلاد في بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش الأوكراني.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن نواب المعارضة صرحوا بأنهم لا يريدون "أن يصبحوا رهائن في الخلافات السياسية بين قادة الدول".

وقال النواب إن الدستور الكرواتي لا ينص على تصويت برلماني على القضايا التي عادة ما يوافق عليها الرئيس بالتشاور مع الحكومة.