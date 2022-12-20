قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية جوزيب بوريل، إن العراق واجه تحديات خطيرة، إلا أن تشكيل حكومة جديدة ساهم في وضع حد لهذه التحديات المضطربة.



وأضاف في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي صديق حقيقي للعراق، وجاهز لتقديم كل الدعم اللازم لحفظ أمن واستقرار العراق.



وأشار إلى أن أمن دول أوروبا مرتبط بالأمن في العراق، محذرا من خطورة أن يكون الحرب ساحة حرب بالوكالة.



وشدد على أن ضرورة أن يكون العراق جسرا للاستقرار الإقليمي وليس العكس، مؤكدا دعم جهود العراق لتطوير سياسات متوازنة في هذا الصدد.



ويعقد المؤتمر بمشاركة مصر والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتركيا وإيران وفرنسا، يتتناول 5 ملفات بارزة يأتي على رأسها الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة والملف النووي الإيراني.



وتعقد القمة على مرحلتين، الأولى مفتوحة ثم فترة استراحة تليها جلسة مغلقة، وذلك بهدف مساعدة العراق على توفير الأمن والازدهار، إلى جانب بحث قضايا المنطقة.