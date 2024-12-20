بيرسي تاو يعود لتدريبات الأهلي بعد غياب مرتين

عاد بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، لتدريبات الفريق الجماعية، صباح اليوم، الجمعة، بعد غيابه عن مراني الأربعاء والخميس الماضيين.

الأهلي استأنف تدريباته صباح اليوم، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الخميس، ضمن الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن بيرسي تاو تعافى من نزلة معوية حادة، وانتظم اليوم في التدريبات.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على الاجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق المران، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها النادي، منذ الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران للحديث عن الجوانب الفنية وشرح البرنامج التدريبي.