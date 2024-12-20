مصطفى بكري لهيئة تحرير الشام: دمَرتم جيش سوريا بالاتفاق مع إسرائيل لتحكموها بالحديد والنار

استنكر الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي وصفها بـ«المتبجحة»، بشأن رغبته في التوسع على حساب المنطقة العربية، قائلا: «نتنياهو طالع يتبجح، عايز المنطقة العربية كلها، وكل يوم يُعطينا تصريحين من جبل الشيخ».

واتهم خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، هيئة تحرير الشام بالتواطؤ مع إسرائيل لإسقاط الجيش السوري، قائلا: «هؤلاء الذين يستمدون شرعيتهم من الحديث عن تحرير القدس بسبب فشل الأنظمة، اتفضل يا أخويا القدس قدامكم، تركتم الجيش السوري يُدمر بالاتفاق مع إسرائيل، حتى تأتوا وتحكموا سوريا بالحديد والنار».

وشدد على أن حديثه عن سوريا نابع من دافع وطني وقومي، قائلا: «الأمن القومي المصري مرتبط بسوريا منذ العصور القديمة»، متابعا: «رمسيس الثاني قال الأمن القومي المصري يبدأ من جبال طوروس شمالا، سوريا تهمنا، والعراق واليمن والسودان تهمنا».

وأضاف أن جيش مصر يقف خلف القائد الأعلى لثقته في قيادة الرئيس السيسي الذي يخوض المعركة بحكمة وموضوعية ومصداقية ووعي بالمخاطر، يبني البلاد ويسلحها في آن واحد.