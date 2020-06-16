محادثات بلينكن ولافروف بشأن أزمة أوكرانيا تنتهي قبل موعدها

انتهت المحادثات بين وزيري الخارجية الأمريكي والروسي في جنيف بعد ساعة ونصف الساعة وكان من المقرر أن تستمر المحادثات ساعتين.



وبدأ وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الروسي سيرجي لافروف المحادثات التي كان من المقرر أن تستمر ساعتين بشأن الأزمة في أوكرانيا حوالي الساعة 11 صباحا (1000 بتوقيت جرينتش) بمصافحة أمام وسائل الإعلام.



وقال الوزيران في البداية أنهما لا يتوقعان إحراز أي تقدم بشأن عشرات الآلاف من القوات الروسية المحتشدة على الحدود الأوكرانية.



وأجج هذا التطور مخاوف من غزو روسي وشيك، رغم أن موسكو كررت إعلانها أنها لا تنوي غزو أوكرانيا.



كان لافروف قد أعرب في مستهل محادثات مع بلينكن عن تطلع موسكو إلى الاطلاع على رد واشنطن على مبادرتها الخاصة بالضمانات الأمنية.



وصرح بلينكن بأن اجتماع اليوم يأتي ضمن إطار "الجهد المستمر الرامي إلى خفض التوترات وتفادي استمرار العدوان الروسي على أوكرانيا".



وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفاءها ملتزمون بالدبلوماسية والحوار كسبيل لتسوية الخلافات القائمة، لكنهم من جانب آخر مصممون على الرد على أي "غزو روسي لأوكرانيا بشكل موحد وسريع وقاس".



كان لافروف قد صرح قبل أسبوع أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يجب أن يدونا ضماناتهما الأمنية أمام روسيا "لأن روسيا لن تنتظر إلى ما لا نهاية"، وذلك بعد جولات متعددة من المباحثات بدت أنها لم تنجح في تقريب الطرفين أكثر.



وتشير روسيا إلى أن أمنها غير مضمون طالما لم يلتزم الناتو بعدم التوسع شرقا أكثر، خصوصا في أوكرانيا وعدم ضم دول سوفيتية سابقة إلى الحلف، بالإضافة إلى سحب الأسلحة والقوات من شرق أوروبا ووسطها.