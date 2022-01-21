 جابر القرموطي يعاتب عمرو أديب: لم أسمع صوته منذ 3 سنوات - بوابة الشروق
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جابر القرموطي يعاتب عمرو أديب: لم أسمع صوته منذ 3 سنوات

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 21 يناير 2022 - 8:03 م | آخر تحديث: الجمعة 21 يناير 2022 - 8:04 م
وجّه الإعلامي جابر القرموطي، رسالة عتاب للإعلامي عمرو أديب، تتعلق بعد التواصل بينهما منذ سنوات.

وقال القرموطي، خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "ماسمتعش صوته من 3 سنين"، ثم خاطب أديب قائلًا: "ابقى خلينا نسمع صوتك يا عمنا".

وأضاف أنّ أديب هو المعلم لمذيعي "التوك شو" في مصر.

وكال القرموطي، المديح في الإعلامي شريف عامر، ورأى أنه يمتلك الهدوء والرصانة التي يفتقدها الكثيرون، وأكّد أن هذا الأمر مطلوب بشدة.

وتحدث عن الإعلامي الراحل وائل الإبراشي الذي وافته المنية قبل أيام، قائلًا إنه مدرسة إعلامية افتقدتها مصر، وهو أحد سبعة مذيعين وصفهم بأنهم ملوك الشاشة في مصر، دون أن يحدّدهم.

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