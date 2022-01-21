العراق يعلن تسلمه قطعتين أثريتين يصل عمر إحداهما إلى 4 آلاف عام

تسلمت السلطات العراقية قطعتين أثريتين يصل عمر إحداهما إلى 4 آلاف عام.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الجمعة، أن "القنصلية العامة لجُمهوريّة العراق في لوس أنجلوس تسلمت قطعتين أثريتين من العهد السومري والبابلي يصل عمر إحداهما إلى 4 آلاف عام".

وأضافت الوزارة أن "إحدى القطع عبارة عن جزء من لوح مسماري، يعود إلى آلاف السنين ومن المحتمل أن نقله إلى خارج العراق قد تم أثناء عمليات النهب التي تعرض لها البلد في القرن العشرين، أما القطعة الثانية فهي عبارة عن منشور من المحتمل أن تكون نشأته في العصر البابلي للفترة من 2000 – 1600 قبل الميلاد، والنص المنقوش قد استخدم في المدارس البابلية القديمة لتعليم الأطفال كيفية الكتابة، وهناك لوحان فقط منشوران معروفان بالنص المكتوب".

وأشارت إلى أن "القنصل العام في لوس أنجلوس سلوان سنجاري قدم الشكر والتقدير للجُهُود المبذولة والتنسيق العالي مع مديرية تحقيقات الأمن الداخليّ لغرض إعادة القطعتين"، لافتة إلى أن "هذا الجُهُد يسلط الضوء على التعاون الكبير بين السلطات العراقيَّة والأمريكيَّة، وأن هذا المُستوى من التعاون من شأنه أن يعزز علاقة الصداقة المنضوية تحت اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين، كما أنه يعزز إجراءاتنا المُشترَكة والمستمرة في القضاء على الإرهاب والأعمال غير المشروعة".