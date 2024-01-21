 joy awards.. نجوى كرم تحصد جائزة صناع الترفيه الفخرية وتهديها للبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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joy awards.. نجوى كرم تحصد جائزة صناع الترفيه الفخرية وتهديها للبنان

مصطفى الجداوي
نشر في: الأحد 21 يناير 2024 - 12:45 ص | آخر تحديث: الأحد 21 يناير 2024 - 12:46 ص

بدأ حفل joy awards، على خشبة مسرح أبوبكر الشدي، وسط حضور كبير من نجوم العالم، ويقدم الحفل كارمن بصيبص ووسام بريدي.


قدمت جورجينا رودريجز جائزة صناع الترفيه الفخرية، للفنانة نجوى كرم في حفل توزيع جوائز joy awards.


وقالت نجوى: "شكرا لهذا البلد العبقري وشكرا لجلالة الملك وشكرا لولي العهد وشكرا لصاحب الأمانة التي تؤتمن، شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ، واسمحلي اهدي الجائزة لوطني لبنان".


حفل joy awards، يقام في دورته الرابعة لجوائز صناع الترفيه، بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم .

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