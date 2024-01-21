تشهد محافظة بني سويف ومركزها السبع أزمة حادة في أسطوانات البوتاجاز، التي وصل سعرها ما بين 100 إلى 110 جنيهات.

وأكد المواطنون، أن أصحاب المستودعات يحتكرون الحصة التي يبيعونها في السوق السوداء بضعف الثمن، رغم المعاناه التي يعشها المواطن من نقص حاد في أسطوانات البوتاجاز، مشيرين إلى أنهم يعانون للحصول على الأسطوانات، ويضطرون للجوء لتجار السوق السوداء الذين يستغلون الأزمة ويرفعون سعر الأسطوانة يومًا بعد يوم.

ويقول أحمد علي، مهندس، من قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف: "نحن مضطرون لشراء الأسطوانات من السوق السوداء في ظل غياب الأجهزة الرقابية على المستودعات".

ويشير محمود أحمد، فلاح، إلى استخدام الموقد الذي يعمل بالقش لطهي الأطعمة وتسخين المياه؛ لعدم قدرتنا على شراء أسطوانات البوتاجاز من السوق السوداء.

وأكد أحمد محمد، من مركز ناصر، وجود أزمة أسطوانة البوتاجاز منذ شهرين، مشيرا إلى عدم استطاعته الحصول على أنبوبة واحدة من المستودع.

من جانبه، قال وصفي عبدالله وكيل عام وزارة التموين في بني سويف، إن هناك انفراجة كبيرة في أزمة البوتوجاز، مؤكدا أنها ستنتهي الأيام المقبلة، وذلك من خلال تشديد الرقابة على الأسواق، لافتًا إلى زيادة إنتاج أسطوانة البوتاجاز يوميًا لحل الأزمة بمصنعي التعبئة بالمحافظة، إضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على مستودعات الغاز، من قبل مفتّشي التموين، ومتابعة ومراقبة التوزيع والبيع بالسعر الرسمي 75 جنيهًا للأسطوانة سعة 12.5 كيلوجرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، و150 جنيها للأسطوانة سعة 25 كيلوجراما تسليم مستودع التوزيع للمستهلك؛ لمنع ظهور السوق السوداء، ورصد أماكن الاختناقات على مستوى المحافظة، ليتم الدفع بكميات إضافية من الغاز.

ولفت إلى أن المديرية تمكنت من ضبط عدد من المخالفات التموينية في عدد من مستودعات البوتاجاز، حيث جرى تحرير 24 محضرا ضد مسئولي تلك المستودعات.

وأوضح مدير عام تموين بني سويف، أن الحملات التموينية تمكنت أيضًا من تحرير محضرين ضد مسئولي مستودعات لبيعهم أسطوانات الغاز بأزيد من السعر المقرر، ومحضر آخر ضد صاحب مستودع لتصرفه في السوق السوداء لـ334 أسطوانة بوتاجار منزلي، وتم اتخاذ الإجراء القانوني وعرضه على جهات التحقيق للتصرف.

كما أشار وكيل تموين بني سويف إلى تحرير محضر ضد صاحب مستودع لتجميع أسطوانات غاز بغرض بيعها في السوق السوداء بأعلى من السعر الرسمي والتحفظ على 90 أسطوانة، ومحضرين لمستودعين لعدم التزامهم بتنفيذ الحصة الشهرية المقررة لهم من محطات التعبئة دون الحصول على إذن من الجهات المختصة، و16 محضرًا لأصحاب مستودعات لعدم مزاولة النشاط أثناء ساعات العمل الرسمية.