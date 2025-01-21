مقتل 16 شخصا وفقدان 9 جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات في جزيرة جاوة الإندونيسية

قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن فرق الإنقاذ الإندونيسية انتشلت 16 جثة، على الأقل، من أسفل أطنان من الوحل والصخور جرفتها مياه الفيضانات التي ضربت القرى الجبلية بجزيرة جاوة الرئيسية بالبلاد.

وأشار المسؤولون إلى أن تسعة أشخاص مازالوا في عداد المفقودين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية.

وقال رئيس وكالة إدارة الكوارث المحلية، بيرجاس كاتورساسي، إن الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس الاثنين، تسببت في فيضان الأنهار واجتياح المياه تسع قرى في منطقة بيكالونجان بإقليم جاوة الوسطى حيث سقط الوحل والصخور والأشجار من الجبال على القرى الجبلية.