 الخطوط الجوية الليبية تستأنف رحلاتها من طرابلس وبنغازي إلى القاهرة - بوابة الشروق
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الخطوط الجوية الليبية تستأنف رحلاتها من طرابلس وبنغازي إلى القاهرة

الطيران الليبي - ارشيفية
الطيران الليبي - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الأحد 21 فبراير 2021 - 5:18 م | آخر تحديث: الأحد 21 فبراير 2021 - 5:18 م
أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية بدء استئناف تشغيل الرحلات الجوية بين طرابلس والقاهرة، وبنغازي والقاهرة بعد انقطاعها لعدة أشهر.

وذكرت الشركة - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - إن استئناف رحلاتها جاء بعد مباحثات واتصالات أجراها المدير العام للشركة الطيار جلال الشاردة، خلال الأيام الماضية مع المسؤولين في قطاع النقل الجوي والطيران المدني الليبي والمصري، والتي انبثق عنها «نتائج مفرحة».

وتم الاتفاق - وفق البيان - على استئناف تشغيل قطاع (طرابلس - القاهرة - طرابلس) بنحو 4 رحلات أسبوعيا، وقطاع (بنغازي -القاهرة - بنغازي) بنحو رحلتين، فيما سيتم الإعلان عن جدول مواعيد الرحلات رسمياً في الأيام القليلة القادمة.

والخميس استأنفت شركة الخطوط الجوية الليبية، أولى رحلاتها إلى مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك بعد أكثر من عام من توقف رحلات الناقل الوطني الليبي إلى مصر.

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