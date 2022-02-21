تعطلت حركة الطيران والسكك الحديدية شمال اليابان؛ بسبب سقوط كثيف للثلوج، اليوم الاثنين، مع تحذير هيئة الأرصاد الجوية من سقوط مزيد من الثلوج وموجات عالية تجتاح المنطقة وبعض الأجزاء الشرقية من البلاد أيضًا.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن شركات الطيران اضطرت إلى إلغاء حوالي 140 رحلة جوية من وإلى مطار نيو شيتوز، البوابة الجوية الرئيسية إلى جزيرة هوكايدو الرئيسية الشمالية، اعتبارًا من الساعة 9:30 صباحًا (بالتوقيت المحلي لليابان)، في حين أوقفت شركة هوكايدو للسكك الحديدية جميع خطوط القطار من وإلى محطة جيه آر سابورو.

كما اضطرت السلطات إلى تعليق حركة أكثر من 970 قطارًا في سابورو ومناطق أخرى من هوكايدو في الساعة 10:50 صباحًا (بالتوقيت المحلي لليابان)، مما يمثل أكثر من 70% من خدمات القطارات اليومية في المتوسط في المنطقة.

وأفادت هيئة الأرصاد اليابانية، بأنه من المحتمل أن تتأثر المزيد من خدمات القطارات، وسط توقعات بسقوط ما يصل إلى 50 سنتيمترًا من الثلج على المناطق القريبة من سابورو بحلول صباح الغد، وشهدت عاصمة هوكايدو تساقطًا ثلجيًا بلغ 11 سنتيمترًا، خلال 24 ساعة، وذلك حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين.

ويتوقع حدوث هبات هوائية مفاجئة تبلغ سرعتها القصوى 126 كيلومترًا في الساعة على اليابسة في هوكايدو، وعواصف ثلجية قد تسبب انعدام الرؤية، ويتوقع أيضًا أن تكون البحار عاصفة مع ارتفاع الأمواج في هوكايدو وتوهوكو ونيجاتا.

وينصح مسؤولو الأرصاد الجوية، الناس بتوخي الحذر من الأمواج المرتفعة والآثار المحتملة للرياح العنيفة والعواصف الثلجية على حركة النقل.