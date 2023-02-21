مدفيديف: تعليق معاهدة ستارت هو نتيجة لسياسة واشنطن المعادية لروسيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن تعليق معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية (ستارت ـ 3 ) مع الولايات المتحدة الأمريكية هو نتيجة لسياسة واشنطن المعادية لروسيا.

ذكرت ذلك النبأ قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مدفيديف.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن خلال خطابه أمام الجمعية الفدرالية الروسية اليوم عن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت -3 "، مشددا على أن روسيا لا تنسحب من المعاهدة، لكنها "تعلق مشاركتها".

في المقابل..أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أسف بلاده لقرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة "ستارت الجديدة "، لكنه شدد على أن واشنطن ما زالت "مستعدة" لمناقشة القضية.

جدير بالذكر أنه قد تم التوقيع على تلك المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها في 3 يناير 1993، والمعاهدة هي مذكرة تفاهم بشأن تسجيل الرؤوس الحربية والبيانات الخاصة بالقاذفات الثقيلة، وبروتوكول بشأن الإجراءات التي تحكم القضاء على الصواريخ الباليستية الثقيلة العابرة للقارات.