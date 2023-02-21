إقامة معرض للأسر المنتجة في مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء

أشرفت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ومدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، على معرض للأسر المنتجة.

وقال صالح أبو هولي، سكرتير عام المجلس، إنه في ضوء دعم الدولة للأسر المنتجة، تم إقامة المعرض في قاعة المحلس بإشراف سعيد عرادة، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، وبحضور الدكتورة هاجر صالح منسق الوحدة في ديوان عام المحافظة، ومديري الإدارات بالمدينة وبإشراف تكافؤ الفرص بالمركز، منوها بأن معرض للأسر المنتجة شمل منتجات يدوية وأغذية متنوعة، بأسعار معتدلة.

وأكدت الدكتورة هاجر صالح، منسق الوحدة بديوان عام محافظة شمال سيناء، أهمية رعاية ودعم الأسر المنتجة، ضمن خطط الدولة لتحقيق مصادر إنتاج متميزة خاصة المنتجات الحرفية اليدوية وتمنيتها، وما تحققه من عائد للأسر وفائدة للمستهلك لما تتميز به من جودة و سعر معتدل.