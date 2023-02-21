 حي المعادي: إيقاف أعمال بناء مخالفة بشارع 18.. ورفع الأتربة بمنطقة نيركو - بوابة الشروق
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حي المعادي: إيقاف أعمال بناء مخالفة بشارع 18.. ورفع الأتربة بمنطقة نيركو

محمد عبدالناصر
نشر في: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 1:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 1:38 م

شن طارق بحيرى رئيس حي المعادي، حملة بالتعاون مع إدارات الإسكان والإشغالات والمتابعة الميدانية ووحدات الرصد، للتصدى والقضاء على المخالفات وفرض حالة من الانضباط بشوارع العاصمة.

وأوضح بحيري، اليوم الثلاثاء، أن الحملة استهدفت إيقاف أعمال بناء مخالفة بالعقار 23 بشارع 18 بنطاق حى المعادى، مشيرًا إلى رفع الاشغالات والمخلفات من شارع 250 وأمام مدرسة الشروق وكوبرى شمال طرة.

وأكد رئيس حى المعادى، رفع مستوى النظافة بشوارع نيركو ونجيب محفوظ، وتجريد الأتربة من أعلى كوبرى الفاروق، مشيرًا إلى الانتهاء من أعمال تعلية ورفع بالوعة الصرف الصحى المتواجدة بشارع 105 أمام وحدة الإسعاف استجابة لشكاوى الأهالى.


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