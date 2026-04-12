نيويورك تايمز: صواريخ أمريكية وراء هجوم أودى بحياة 21 مدنيا إيرانيا

نشرت وسائل إعلام أمريكية أدلة مرئية تُثبت استخدام صواريخ أمريكية في هجوم استهدف مدرسة وقاعة رياضية بمدينة لامرد، بمحافظة فارس جنوبي إيران، والذي أسفر عن مقتل 21 مدنيا.

وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز، التي تناولت في تقرير لها الهجمات الصاروخية التي وقعت في 28 فبراير الماضي، أن الصواريخ المستخدمة في استهداف المدرسة والقاعة الرياضية ومنطقتين سكنيتين مجاورتين في لامرد، تعود للولايات المتحدة، استناداً إلى أدلة مرئية.

وأشار التقرير، إلى أن محللي الصور وخبراء الذخائر في الصحيفة، أكدوا أن الهجمات نُفذت باستخدام صواريخ من طراز (PrSM) التابعة للجيش الأمريكي.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران خلفت آلاف القتلى والجرحى.

والأربعاء الماضي، أعلن ترامب، وقف الضربات على إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز.

وتطرح إيران في المفاوضات عدة شروط، من بينها تقديم ضمانات قاطعة بعدم شن هجمات جديدة على أراضيها، ورفع العقوبات، والاعتراف ببرنامجها النووي السلمي، وإعادة أصولها المجمدة، ودفع تعويضات، إلى جانب "بروتوكول عبور جديد لمضيق هرمز".

وعقب إعلان وقف إطلاق النار، وصف ترامب، المقترح الإيراني المكوّن من 10 بنود بأنه "منطقي ويمكن التفاوض عليه"، إلا أن نائبه جي دي فانس، والمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أعلنا لاحقا أن مطالب إيران "لا يمكن قبولها".