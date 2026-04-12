الجيش الأمريكي: فرض حصار على جميع الموانئ الإيرانية بداية من 13 أبريل

قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إنها ستبدأ بفرض حصار على جميع الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 13 أبريل.

وأضافت في بيان: «سيُفرض الحصار بشكل عادل على سفن جميع الدول الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو المغادرة منها، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية على الخليج العربي وخليج عُمان. ولن تعيق قوات سنتكوم حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية».

وتابعت: «سيتم تزويد البحارة التجاريين بمعلومات إضافية من خلال إشعار رسمي قبل بدء الحصار».

واستكملت: «يُنصح جميع البحارة بمتابعة بث إشعار للبحارة والتواصل مع القوات البحرية الأمريكية عبر قناة الاتصال 16 عند الإبحار في خليج عُمان ومداخل مضيق هرمز».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّ واشنطن ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، مجددا تهديده بتدمير البنى التحتية للطاقة بإيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد ساعات من إخفاق المباحثات بين الطرفين في إسلام آباد.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز: "يمكنني القضاء على إيران في يوم واحد... يمكنني (القضاء) على كل ما يتعلق بالطاقة لديهم، كل محطاتهم، كل محطاتهم لإنتاج الطاقة الكهربائية".

وقبيل ذلك، أكد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال، أنّ المحادثات في باكستان كانت "جيدة" وأنّه "تم الاتفاق على معظم النقاط" خلالها، إلا أنّه أشار إلى أنّ طهران رفضت تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي.

وأضاف أنّه ردا على ذلك "ستبدأ البحرية الأمريكية، التي وصفها بأنها الأفضل في العالم، فورا منع كل السفن التي تحاول الدخول إلى مضيق هرمز أو مغادرته"، محذرا من أن "أي إيراني يطلق النار علينا أو على سفن سلمية، سيتم إرساله الى الجحيم".