الحوثيون يتوعدون بالتصعيد حال استئناف أمريكا وإسرائيل الحرب ضد إيران

هددت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الأحد، بأنها ستصعد من عملياتها العسكرية حال استئناف الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحوثيين نشرته وكالة أنباء "سبأ" التابعة للجماعة.

وقال البيان، إن "ثبات المفاوض الإيراني (في العاصمة الباكستانية إسلام أباد) يُعد انتصارا جديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة".

وأضاف أن "أمريكا أرادت أن تفرض على طاولة المفاوضات ما عجزت عن فرضه عن طريق المواجهات العسكرية في الميدان".

وحذر من أنه "في حال استئناف عدوان الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران ومحور المقاومة، فإن موقف اليمن ثابت بالمشاركة الفعالة، وفي إطار مسار تصاعدي في العمليات العسكرية".

وشدد على أن "أي تصعيد أمريكي جديد في المنطقة أو على مستوى التصعيد البحري سيلقي بظلاله السلبية على سلاسل التوريد وأسعار الطاقة والاقتصاد العالمي برمته".

ويأتي هذا الموقف، في ظل توتر إقليمي متصاعد، إثر دخول جماعة الحوثي أواخر مارس الماضي، على خط المواجهة دعما لإيران ضد حرب إسرائيل والولايات المتحدة على الأخيرة، إضافة إلى هجمات إسرائيلية مستمرة على "حزب الله" في لبنان.

وتدور مخاوف من أن يوسع الحوثيون تدخلهم في الحرب حال استئناف الحرب على إيران، ما قد يؤدي إلى إغلاق أو اضطراب الملاحة في مضيق باب المندب الحيوي، لا سيما في ظل تقييد إيران منذ 2 مارس الماضي، الملاحة بمضيق هرمز الاستراتيجي لمرور ناقلات النفط والغاز.

​​​​​​​وفجر الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة هدنة لمدة أسبوعين مع إيران، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير الماضي، وخلّفت آلاف القتلى والجرحى