بيهيتش: سعيد بتجربتي مع النصر والجمهور مذهل

أعرب اللاعب الأسترالي عزيز بيهيتش عن سعادته بتسجيل ظهوره الأول على ملعب (الأول بارك) وسط جماهير النصر السعودي، مشيدا بالأجواء الرائعة التي لمسها منذ أن انتقل للفريق.

وقدم بيهيتش مستوى رائعا أمام الفيحاء في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا، حيث فاز النصر 2 / صفر على منافسه، مكررا انتصاره ذهابا 1 / صفر ليتأهل إلى دور الثمانية، ويضرب موعدا مع العين الإماراتي.

وقال بيهيتش في تصريحات صحفية عقب المباراة "دخلنا اللقاء بالتفوق ذهابًا بهدف نظيف، ولكن عملنا على زيادة الغلة من الأهداف لحرمان المنافس من أي فرصة للعودة خاصة، وأنه يتمتع بمجموعة جيدة من اللاعبين".

وأشاد اللاعب الأسترالي بالدعم الكبير الذي يحظى به من زملائه اللاعبين وجميع المتواجدين بالنادي، كما أعرب عن سعادته بخوض أول لقاء على ملعب الأول بارك وسط هذا الحشد الكبير من الجماهير التي أهداها هذا الفوز.