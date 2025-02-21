تأهيل شباب دمياط لسوق العمل من خلال برنامج مشواري لتنمية المهارات الشخصية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، ندوة ضمن برنامج "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية والشخصية، كخطوة مهمة نحو تمكين الشباب والنشء لمستقبل أفضل، من خلال التعاون البنّاء بين مديرية الشباب والرياضة بدمياط، الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ومنظمة اليونيسيف.

وأوضح مديح حماد مدير المديرية للشباب، في بيان له اليوم، أن البرنامج يُنفذ في المعهد العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي برأس البر، بمشاركة فعالة من طلبة المعهد، والذي تنمية المهارات الحياتية الأساسية التي تعزز من فرص النجاح في الحياة العملية والشخصية، وتمكين الشباب من التعرف على هويتهم وأهدافهم وكيفية تحقيقها، وإعداد الشباب لتغيير مفاهيم ثقافة العمل الحر وتأهيلهم لدخول سوق العمل والتخطيط والتطوير المهني المستدام.

ويركز البرنامج على عدد من المهارات الذاتية، منها الوعي بالذات، لفهم القدرات الذاتية وتحديد الأهداف الشخصية والمهنية، والمرونة المعرفية وعقلية النمو لتبني التفكير الإيجابي والتعامل مع التحديات بمرونة، والذكاء العاطفي لفهم وإدارة المشاعر بطريقة تعزز العلاقات الفعّالة، وإدارة الوقت، لتنظيم المهام وتحقيق الأهداف بكفاءة، والتفكير الإبداعي والأساليب التحفيزية لتعزيز الابتكار وحل المشكلات بطرق جديدة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعناية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإشراف عبده الشعراوي القائم بأعمال مدير المديرية.