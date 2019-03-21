ترامب: حان الوقت لاعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إن الوقت قد حان للولايات المتحدة كى تعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، وهي المنطقة التى استولت عليها إسرائيل من سورية خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967.

وقال ترامب في تغريدة عبر موقع تويتر:" بعد 52 عاما ، حان الوقت للولايات المتحدة أن تعترف تماما بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، ذات الأهمية الاستراتيجية والأمنية الكبرى بالنسبة لدولة إسرائيل والاستقرار الأقليمي".

وتأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إسرائيل، وقبل أسبوع من زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لواشنطن وإلقاء كلمة أمام الإجتماع السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية"إيباك" وهي جماعة ضغط يهودية.

كانت إسرائيل قد أعلنت ضم الجولان فى عام 1981، لكن هذه الخطوة لم تحظ باعتراف دولي.