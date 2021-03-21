فريق طبي ينجح في إجراء زرع قرنية لأول مرة برمد شبين الكوم

نجح فريق طبي جراحي بمستشفى رمد شبين الكوم، برئاسة الدكتور إبراهيم بديوي، مدير عام المستشفى في إجراء عملية زرع قرنية لمريضة لأول مرة بمستشفيات الرمد بالمنوفية.

وأعرب وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتور فيصل جودة، في تصريح اليوم، عن سعادته بإجراء أول عملية زرع قرنية وعدسة وإزالة مياه بيضاء لمريضة كانت تعاني من عمي شبه كامل، وذلك على نفقة الدولة في ظل توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مشيدا بالدور الفعال لمستشفي رمد شبين الكوم خلال هذه المرحلة وما شهدته من تطوير، مؤكدا دعم المحافظ الكبير للمستشفى التي تم تدعيمها بأحدث الأجهزة الطبية في مجال أمراض العيون.

من جانبه قال مدير عام المستشفى الدكتور إبراهيم بديوي، إن المستشفى استقبلت حالة لسيدة تدعي "صباح، ٤٠ عاما"، تعاني من عمى شبه كامل تم على الفور إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء عملية ثلاثية لزرع قرنية لأول مرة بمستشفيات الرمد بالمنوفية وعدسة وإزالة مياه بيضاء بنجاح وذلك علي نفقة الدولة، مؤكدا أن مثل هذه العمليات مكلفة في المستشفيات الخاصة وإن إجرائها داخل المستشفى الحكومي يعد بارقة أمل للمرضى.