مجتبى خامنئي: إيران هي الأمة المنتصرة في الحرب

قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، في بيان منسوب إليه بثه التلفزيون الإيراني الرسمي إن الشعب الإيراني هو "الطرف المنتصر" في الحرب وأن إيران هي "الأمة المنتصرة".

وأوضح مجتبى أن إيران لا تسعى لحرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها، مؤكدا أنها "عازمة على الثأر لزعيمها الأعلى الراحل وشهدائها"، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وتابع أن "إيران ستنقل إدارة مضيق هرمز إلى مرحلة جديدة"، دون أن يوضح البيان مزيدا من التفاصيل.

ومضى قائلا: "ما زلنا ننتظر رد الفعل المناسب من جيراننا بالجنوب حتى نتمكن من إبداء أخوتنا لكم"، في إشارة إلى دول الخليج العربي.

ولم يظهر خامنئي علنا منذ اندلاع الحرب، بيد أن رسائل منسوبة إليه جرى تداولها عبر وسائل الإعلام الإيرانية بأشكال مختلفة، من بينها قراءة رسائل منسوبة له على شاشات التلفزيون.

وتأتي الرسالة عشية انطلاق جولة محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد لبحث إنهاء الحرب بشكل دائم.

وفجر الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير الماضي، وخلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل في إيران، بحسب منظمة الطب الشرعي الإيرانية، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

ورغم تأكيد إسلام أباد وطهران أن الهدنة تشمل لبنان، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، فيما قالت إيران إنه "على الولايات المتحدة أن تختار بين وقف إطلاق النار أو مواصلة الحرب عبر إسرائيل، ولا يمكنها اختيار الأمرين معا.