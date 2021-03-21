ذكرت وزارة الخارجية التونسية أن وزير الخارجية عثمان الجرندي سيقوم غدا الاثنين، بزيارة عمل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وذلك للتباحث بخصوص تعزيز العلاقات الثنائية.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن الجرندي سيحمل رسالة أخوة وصداقة من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد إلى نظيره الكونغولي فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو، كما سيجري لقاءات مع كل من رئيس الكونغو الديمقراطية، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية، لبحث الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، بما من شأنه تطوير التعاون واستكشاف فرص تعزيز المبادلات الاقتصادية، علاوة على التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يترأس الجرندي الوفد التونسي المشارك في الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي التونسي - الكونغولي، التي ستعقد بالعاصمة كنشاسا يومي 24 و25 من الشهر الجاري، بمبادرة من مجلس الأعمال التونسي - الإفريقي وسفارة الجمهورية التونسية بالكونغو الديمقراطية.