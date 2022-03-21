إصابة عدة أشخاص في جريمة خطيرة وقعت بمدرسة سويدية



أصيب عدة أشخاص في مدرسة بمدينة مالمو جنوبي السويد اليوم الاثنين، خلال ما وصفته الشرطة بأنها "جريمة خطيرة" مشتبه بها.

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال أحد الأشخاص ونقل شخصين آخرين على الأقل إلى المستشفى جراء إصابتهما بعد استدعاء عدة سيارات شرطة وإسعاف إلى المدرسة.

ولم يتضح سبب الإصابات ومدى خطورتها في بداية الحادثة التي وقعت في وقت مبكر من المساء، لكن الشرطة قالت إن الوضع بات تحت السيطرة.

وذكرت صحيفة أفتونبلاديت أن مدير المدرسة قال إنه لا يعرف سوى أن "أعمال عنف مميتة" وقعت في المدرسة، التي تردد أنها مدرسة ثانوية.