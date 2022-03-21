وزير خارجية إيران: نقترب من المرحلة النهائية للاتفاق بفيينا

قال وزير الخارجية الإيراني ، حسين أمير عبد اللهيان ، في مكالمة هاتفية مع نظيره العراقي فؤاد حسين، إن طهران تقترب من المرحلة النهائية للاتفاق بفيينا، داعيا الولايات المتحدة إلى إبداء حسن نيتها المزعومة، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية.



وخلال الاتصال الهاتفي، أوضح أمير عبد اللهيان، أثناء استعراضه لمختلف مجالات العلاقات بين البلدين، وجهة نظر إيران بشأن التأخير في عقد الجولة الخامسة من المحادثات مع المملكة العربية السعودية.



وناقش الوزيران، خلال هذه المحادثة الهاتفية ، آخر التطورات المتعلقة بمحادثات فيينا وكذلك التطورات في أوكرانيا.



كما شدد أمير عبد اللهيان على رفع الحظر في محادثات فيينا موضحاً: "نقترب من المرحلة النهائية للتوصل الى اتفاق".



وأردف وزير الخارجية الإيراني قائلا: "في القضايا القليلة المتبقية المهمة للغاية ، قدمنا ​​مبادرات إلى الولايات المتحدة من خلال منسق الاتحاد الأوروبي والأمر متروك للجانب الأمريكي حاليا لإظهار حسن نيته في العمل".



وأكد أمير عبد اللهيان: "نحن عازمون على التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم".



يذكر أن إيران تجرى في فيينا مفاوضات مع مجموعة 4+1، التي تضم فرنسا والمانيا والصين وروسيا وبريطانيا، لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018وقيامها بفرض عقوبات على طهران.

من جانبها ، تخلت إيران عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق وزادت كمية اليورانيوم المخصب ونسبة التخصيب عن النسبة التي كانت مقررة في اتفاق عام 2015وهى 67ر3في المئة.