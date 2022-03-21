مستشار أوكراني يقول إن جبهات القتال مجمدة بشكل عملي

قال أوليكسي أريستوفيتش، وهو مستشار لمدير مكتب الرئاسة الأوكراني، في إحاطة اليوم الأحد إن جبهات القتال بين القوات الروسية والأوكرانية "مجمدة بشكل عملي".

وقال أريستوفيتش في منشور على فيسبوك إنه لا الجانب الروسي ولا الأوكراني لديه القوة لتحقيق تقدم كبير، على الرغم من أن الهجمات التكتيكية لا تزال جارية.

وتخشى هيئة الأركان العامة الأوكرانية من أن تنضم بيلاروس بشكل نشط في الحرب، وقالت إن هناك دلائل على أن قوات بيلاروس تستعد لغزو مباشر.

وبينما شنت القوات الروسية غزوها لأوكرانيا من الأراضي البيلاروسية، يرفض رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو حتى الآن أي مشاركة نشطة لقواته في الحرب.