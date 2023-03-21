إخماد حريق بمحل خردة بمنطقة اللبان في الإسكندرية

أخمدت سيارتي إطفاء تابعتين لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء الاثنين، حريقًا محدودًا نشب في محتويات محل خردة قطع غيار سيارات، كائن في منطقة اللبان، وسط المحافظة، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي، وغرفة عمليات الحي، حول نشوب حريقًا في نطاق دائرة قسم شرطة اللبان.

وبانتقال الشرطة رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارات إسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى المنطقة المجاورة، وجرى فرض سياج تأميني في محيط الحريق، حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد رجحت المعاينة الأولية أسباب نشوب الحريق إلى حدوث ماسٍ كهربائي، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.