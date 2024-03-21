 خفر السواحل الياباني: العثور على أحد المفقودين من طاقم الناقلة الكورية الجنوبية المنكوبة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خفر السواحل الياباني: العثور على أحد المفقودين من طاقم الناقلة الكورية الجنوبية المنكوبة

طوكيو-د ب أ
نشر في: الخميس 21 مارس 2024 - 10:59 ص | آخر تحديث: الخميس 21 مارس 2024 - 10:59 ص

أعلن خفر السواحل الياباني، اليوم الخميس، العثور على أحد المفقودين من طاقم الناقلة التي كانت ترفع علم كوريا الجنوبية، والتي انقلبت أمس بالقرب من مقاطعة ياماجوتشي.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، بأن التفاصيل المتعلقة بحالة الشخص الذي عثر عليه، لا تزال غير معروفة.

وانقلبت ناقلة المواد الكيماوية "كيويونجسون"، بينما كان على متنها طاقم مكون من 11 فردا، صباح أمس الأربعاء، في المياه الواقعة قبالة غرب اليابان.

وبحلول ليلة أمس كان قد تم العثور على 9 من أفراد الطاقم، ولكن تأكدت وفاة 8 منهم.

ويقول خفر السواحل، إنه تلقى إشارة استغاثة من الناقلة بالقرب من جزيرة موتسوريجيما في مقاطعة ياماجوتشي، عند حوالي الساعة 07:00 "بالتوقيت المحلي" من صباح أمس الأربعاء.

وأضافوا أن هناك 8 إندونيسيين واثنين من كوريا الجنوبية وصينيا، كانوا على متن الناقلة.

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