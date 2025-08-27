مسئول أممي: الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتدهور إلى مستويات غير مسبوقة في التاريخ الحديث

قال مسئول أممي رفيع المستوى، إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يستمر في التدهور إلى مستويات لم تُر في التاريخ الحديث، مؤكداً أهمية إعادة الالتزام بعملية سياسية تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتحقق حل الدولتين.

وأوضح نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف، أمام مجلس الأمن الدولي، في جلسته الشهرية حول الحالة في الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أن غزة، بعد 22 شهرا من الحرب، تغرق بشكل أكبر في وضع كارثي مع تزايد أعداد الضحايا المدنيين والنزوح الجماعي والآن: المجاعة، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وأضاف عبر دائرة تليفزيونية من القدس، أن الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تواجه أيضا أزمة غير مسبوقة تتمثل في توسيع المستعمرات بلا هوادة والهدم وتصاعد العنف بما يقوض أي آفاق للسلام.

وقال الأكبروف، إن الاختيار لم يكن أكثر وضوحا من الوقت الحالي: إما الاستمرار على المسار الحالي للصراع طويل الأمد بما يكرس الاحتلال، أو إعادة الالتزام بعملية سياسية تحل الصراع وتنهي الاحتلال وتحقق حل الدولتين.

وتحدث المسئول الأممي عن تصاعد القصف العسكري الإسرائيلي بأنحاء غزة، حيث تم استهداف خيام النازحين والمدارس والمستشفيات والمباني السكنية.

وقال إن استهداف الصحفيين مستمر، مشيرا إلى قتل أكثر من 240 صحفيا في غزة.

كما تحدث الأكبروف، الذي يتولى منصب منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، عن زيارته الأخيرة إلى غزة وذهوله من نطاق الدمار والمعاناة.

وقال إنه قابل عاملين في المجال الإنساني يخاطرون بحياتهم لتوصيل المساعدات بينما هم أنفسهم يعيشون في ظروف لا تُطاق.